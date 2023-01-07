美國公布數據顯示經濟趨緩，減輕聯邦準備理事會（Fed）升息壓力，美股今天勁揚。
道瓊工業指數終場上漲700.53點，或2.13%，收在33630.61點。
標準普爾500指數上漲86.98點，或2.28%，收在3895.08點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲264.05點，或2.56%，收在10569.29點。
費城半導體指數上漲117.581點，或4.67%，收在2636.101點。（譯者：徐睿承）1120107
美國公布數據顯示經濟趨緩，減輕聯邦準備理事會（Fed）升息壓力，美股今天勁揚。
道瓊工業指數終場上漲700.53點，或2.13%，收在33630.61點。
標準普爾500指數上漲86.98點，或2.28%，收在3895.08點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲264.05點，或2.56%，收在10569.29點。
費城半導體指數上漲117.581點，或4.67%，收在2636.101點。（譯者：徐睿承）1120107
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。