59歲好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）儘管和前妻安潔莉娜裘莉（Angelia Jolie）的官司尚未終結，卻屢屢被媒體目擊與小26歲的新女友伊妮絲狄拉夢（Ines de Ramon）高調交往，更傳出兩人有意步入禮堂，再度攜手共組家庭。

綜合外媒報導，去年，布萊德彼特被拍到與在珠寶業工作的伊妮絲迪拉蒙約會，更一同出席電影《巴比倫》（Babylon）的首映會。此外，兩人也遠赴墨西哥卡波聖盧卡斯 (Cabo San Lucas)一起慶祝新年的到來，形影不離的模樣。顯見兩人正愛得火熱。

DE VACACIONES!

El actor #BradPitt pasó sus vacaciones en México con Inés de Ramón en la playa de #CaboSanLucas. Se ve espectacular.

Seguimos #ArmandoBochinche pic.twitter.com/lAiabO8gle — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) January 4, 2023

據知情人士指出，布萊德彼特和新女友相處甜蜜，且雙方的親友也知悉對方存在，女方甚至把生活用品搬入他位在洛杉磯(L.A.)的房子，似乎已開始兩人的同居生活，可見兩人戀情已步入穩定階段。據悉，伊妮絲迪拉蒙最初在這段感情曝光成為媒體焦點時，曾一度感到不知所措，但依然十分珍惜這段感情。

事實上，伊妮絲迪拉蒙並非演藝圈人士，過去她曾任職於瑞士珠寶品牌德克里斯可諾（De Grisogono），目前則於Anita Ko jewelry品牌擔任高階主管。儘管年紀有26歲差距，但兩人之間相處未有隔閡，也讓外界相當關注他們何時會傳出結婚喜訊。