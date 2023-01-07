新竹市市長高虹安5日舉辦記者會會勘新竹棒球場，在草皮下挖出廢棄磚頭、石頭和電線，問題多達152項，新竹市府發言人施淑婷昨（6）日已將棒球場證物送交新竹地檢署。臉書粉絲專頁「工程師看政治」指出，高目前踢爆的7大弊端，看來就是惡質廠商先以低價得標，再一路追加預算，施工過程沒有第三方專業監督，市府也放手不管並護航該廠商利益，才能讓預算由3.5億追加到12億。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日在臉書發文表示，高虹安目前揭露新竹球場的項目如下：

1. 排水不良，25分鐘的灑水，就需要半天才能排除積水（好的球場只需要1小時）。

2. 隨機開挖土壤15公分，就看見不該出現的廢棄物，如石頭、磚頭、電線 （電線後來被拿走，有滅證之嫌）。

3. 設計、規劃、專案管理與監造是同一批人，工程層層防弊機制因此失靈。

4. 預算由3.5億到12億的過程中，其它廠商投標的機會都被排除。

5. 巿政府動用都更基金660萬元，來做棒球活動宣傳。

6. 開幕前，體育署已有警告，未完成驗收前不得使用球場，但巿府置之不理。

7. 交接前，巿府仍不斷的下廣告，宣傳球場已完成改善，與事實完全相反。

粉專分析，整件事情看起來，就是惡質廠商先低價得標，再一路追加預算，施工過程沒有第三方專業監督，市府也放手不管，不僅如此，市府還排除其它廠商入場的可能，避免別人看見，避免利益被稀釋。

粉專直言，該廠商既沒有施做球場的經驗，也沒有花時間研究工程標準，反正從預算到監造，一路都有人罩，他們不用擔心驗收不合格，只要把樣子做出來就好，只能說，認真做事是傻蛋，用騙的還是比較快。

對此，粉專表示，還好有高虹安，大家才能看到「新竹大祕寶」。新竹球場是一個系統崩壞的演示，只能說，再怎麼設計標案制度也沒有用，民主爛，首長就爛；首長爛，整個人事就跟著爛；工程品質崩壞，納税錢化為灰燼，最後國家就跟著一起爛。唯一的辦法，就是要努力把民眾從黨的認知包圍圈中拉出來，否則，這種事就怎麼罵也罵不完。