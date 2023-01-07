一名駕駛日前在台中大里區立仁橋下撞見一名男騎士恐怖行為，該男騎士騎到一半突然雙手攤開向後躺平，展現超強平衡力，之後在停等紅燈時，又下車到路中央手舞足蹈，最後闖紅燈離去，後方女駕駛驚呼「他認真的嗎，我的天啊」，影片曝光網友笑說「這應該有降駕」、「看起來就像中了樂透頭彩」。

臉書「黑色豪門企業」分享影片，一名駕駛在路上撞見前方一名男機車騎士騎到一半突然雙手攤開「躺在座墊上」，男騎士接著坐起身在路口停等紅燈時，又突然放下側柱，把車停在路中走下車，接著用跳躍方式到馬路中間，雙手還左右擺盪，做出像是「起乩」姿勢，讓後方駕駛看傻眼。

男騎士騎到一半突然雙手攤開向後躺平，展現超強平衡力，之後在停等紅燈時，又下車到路中央手舞足蹈，最後闖紅燈離去。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

目擊女子說「好可怕，他認真的嗎，我的天啊，他在幹嘛」，一下說騎士「太做自己了」並懷疑男子患有妥瑞氏症，最後男騎士還闖紅燈離開，長達1分多鐘的脫序行為全被拍下，引發熱議。

其他網友留言「我覺得看起來就像中了樂透頭彩，而且還是一人獨得的那種」、「準備好吃紅單了！危險駕駛」、「這在哪，我閃遠點較安全」、「其實是最新科技，危險駕駛模式」、「要當網紅不難，要收到罰單也很簡單」、「藥在手，跟我走」、「忘記自己已出門了」、「不管他嗑了什麼，一定不是什麼好東西」、「這個才是正乩」、「這應該有降駕」、「真心話大冒險」、「破病要趕快就醫」。