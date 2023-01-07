雲朗觀光集團旗下雲品(2748)宣布，於總太(3056)長駐型品牌接待中心「ASIA1總太水湳永續中心」內設立的餐飲宴會場域命名為「圓觀」，除可提供總太屋主餐飲宴會服務，並自6日起正式對外開放接單，至多可容納25桌，預計於4月完工營運。

雲品表示，「圓觀」（Palazzo Colonna）將以米其林廚藝團隊、TIBA國際管家認證團隊、WSET國際侍酒師團隊提供「高級訂製生活顧問」（Haute living consultant）服務，目標為台灣豪宅文化訂下國際級標準，更讓未來社區主人率先享受頂級飯店服務與私人招待所的尊榮待遇。

「ASIA1總太水湳永續中心」為總太針對台中北屯與水湳智慧城鄰近地區建案與物業成立的長駐型的聯合接待中心，占地1600坪、外觀為3層樓高圓形建築，並運用520坪的小麥田與季節花海進行戶外景觀規畫。宴會廳場域為120坪、建蔽率僅8％，為台灣宴會廳之最。

建物1樓為餐飲服務空間，可作為容納25桌的宴會空間，2樓則為賞屋銷售中心與樣品屋空間，亦打造購買總太建案的屋主在交屋前作為VIP私人招待所。雲品將引進米其林星級餐飲服務、國際管家與國際侍酒師團隊，提供嶄新且尊榮的餐飲服務。

雲品規畫提供的高級訂製生活顧問服務，未來可為住戶安排如廚藝教學、花藝課程、調酒品茗、珠寶鑑賞、書法美學、油畫教學、永續環保講座、健康講座、私廚饗宴、米其林主廚餐會等各式客製化課程，在家即能享受五星級酒店的延伸服務與高端訂製頂級享受。

雲品總經理丁原偉表示，雲品推出「高級訂製生活顧問」服務，首創接待中心結合餐飲宴會的場域「圓觀」創下宴會事業8項創舉，將據此搶占中台灣頂級宴會市場，並成立台中聯合行銷中心，以水湳「圓觀」和「蘭克斯特」帶動台中宴會產業革新進步。