去年對於教士強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）是命運多舛的一個賽季，季前因為騎乘摩托車發生事故而接受手腕手術，本來將在夏天回歸球場，沒想到同年8月小塔提斯因藥檢未過遭到禁賽，整個賽季因此報銷，不過近日教士球團迎來好消息，據《The Athletic》記者Dennis Lin報導，小塔提斯已經被允許在本周末恢復棒球活動，替復出邁進了一大步。

因為違規使用禁藥而被禁賽80場，去年9月小塔提斯也利用時間，陸續針對肩膀及手腕進行手術，只是新賽季他仍須服完剩下32場禁賽，直到4月21日才有資格回到球場上。

自從小塔提斯因傷脫離戰線之後，教士球團對陣容進行大改造，去年季中透過交易補進索托（Juan Soto）、貝爾（Josh Bell）及祖瑞（Brandon Drury）強化打線，更是收下2020年國聯救援王海德（Josh Hader），教士在季後賽連斬大都會、道奇2支百勝球隊，一路挺進到國聯冠軍戰才敗給費城人。

休賽季教士簽下同為游擊手的波格茲（Xander Bogaerts），為了減輕小塔提斯手臂的負擔，預計新球季他將移防外野位置，2021年教士與小塔提斯簽下14年價值3.4億美元大合約，《FanGraphs》預估今年球隊團隊薪資將來到2.67億美元，已經是屬於豪門等級的花費了，教士迫切希望贏得隊史首座世界大賽冠軍。