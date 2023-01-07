一名男網友和妹子約會以後，回家發現自己的蛋蛋摸到就會痛，讓他很擔憂，引起網友討論，不少老司機壞笑教1招秒解決。性學博士許藍方表示，長時間性興奮卻沒有射精，恐會使那些已經分泌的精液和前列腺液通通卡在體內，導致脹痛不適，但是一般冷靜下來後2小時就會緩解，如果長時間未緩解恐是哪裡發炎了，建議快點就醫。

一名網友近日在PTT上分享，最近和一位念碩士的萌妹約會，沿路上他趁機吃了好幾次豆腐和擦邊球，本以為這次約會將以浪漫的夜晚結束，怎料妹子的爸媽卻突然要她回家，導致原PO只能悻悻然的離開，獨自返家以後卻發現「蛋蛋一摸就痛」，讓他非常不解，只好上網友求助廣大的網友。

貼文引起網友討論，不少老司機笑歪直呼，這狀況趕快清槍就好了。「年輕才會。趕快尻槍吧」、「太興奮，自己處理一下就好了」、「自己來一發就可以解決了，沒怎樣」、「認真回，打一發就好了，之前剛交女友情況跟你差不多，也是超痛」、「真好，這是年輕才有的」。

性學博士許藍方在YouTube影片上分享，男生勃起後，睪丸會儲備精子，前列腺也會開始分泌前列腺液，最後當興奮指數達到高點就會射精；但若長時間性興奮卻沒射精，導致所有分泌的液體都卡在體內，那麼就可能導致睪丸痛，甚至還有人會出現下腹痛。不過，一般來說，只要不那麼興奮，蛋蛋痛的症狀約莫2小時會緩解，但若持續未緩解，恐是性器官某處發炎了，建議快就醫。