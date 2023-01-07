國道1號南下23.8公里圓山交流道處，今（7）早上7時許發生一輛小貨車在行進中突起火燃燒，車身迅速著火冒出黑煙，造成後方車潮一度回堵近4公里，所幸小貨車駕駛及時逃出，未有受傷情形，目前車輛佔據內車道，國道警方呼籲用路人如行經該路段，請減慢車速。