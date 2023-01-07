國1圓山段火燒車！ 駕駛驚險逃生 上班車潮回堵4公里 08:112023/01/07 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下23.8公里圓山交流道處，今（7）早上7時許發生一輛小貨車在行進中突起火燃燒，車身迅速著火冒出黑煙，造成後方車潮一度回堵近4公里。（翻攝即時路況資訊） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下23.8公里圓山交流道處，今（7）早上7時許發生一輛小貨車在行進中突起火燃燒，車身迅速著火冒出黑煙，造成後方車潮一度回堵近4公里，所幸小貨車駕駛及時逃出，未有受傷情形，目前車輛佔據內車道，國道警方呼籲用路人如行經該路段，請減慢車速。 國4清水段8車連環撞！1人受困搶救中 聯結車、轎車爛毀慘況曝 南檢偵辦正副議長賄選案 保冷袋800萬現金成破口 國三北向後龍段9車連環撞 塞成紫爆回堵4公里 #圓山 #佔據 #內車道 #回堵 #4公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮進駐德國商品聖誕市集 集點抽慕尼黑機票 16:542022/12/02 生活 圓山大飯店「覓到酒吧」開幕 連接東密道首度夜間開放 14:462022/12/21 財經 國3南向140.8K聯結車爆胎翻覆全線封閉 回堵塞爆2公里 06:392022/12/22 社會 國道1號南向安定段3車追撞 主線封閉車輛回堵1小時排除 11:122023/01/02 社會 國3南下寶山段「5車連環撞」 起火 全線封閉釀回堵6公里 09:152023/01/04 社會 國道2號桃園路段「3車追撞事故」車流紫爆 回堵6公里 19:292022/11/16 社會 疑選舉後謝 800萬現金成偵辦破口 04:102023/01/05 政治要聞 國一楠梓段3車連環撞「2車立筊」 釀紫爆回堵5公里 09:362023/01/03 社會 紅色宮庭建築裡過聖誕 圓山餐飲住房專案一次看 16:342022/12/01 生活 圓山搶兔年餐飲住宿商機 優惠好康與選擇一樣多 18:012022/12/16 生活 砂石車急煞泥砂噴滿地 台66回堵5公里罰單跑不了 15:272022/12/24 社會 國1北上西螺路段「2貨車追撞」 車流一度紫爆回堵1公里 19:332022/11/15 社會 圓山無化學添加得獎年菜 11/30日前預訂享9折優惠 21:012022/11/16 生活 林士傑遭拘提 檢追加聲押黃怡萍 04:102023/01/07 社會新聞 用鏡頭看台灣》台北國際音響大展 百間展房超質感音響盛會 20:362022/12/18 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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