新竹市棒球場草皮下挖出電線、磚頭，引來各界譁然！國民黨籍市議員陳慶齡6日爆料，球場在去年3、4月施工期間，就接到陳情指疑似有廢棄物傾倒至棒球場的情形，市議會要求勘查卻被市府技術性阻擋。對此，財經專家黃世聰直言，若指控屬實，恐怕裡面弊案成分非常高。他也提到新竹市長高虹安若天天去球場挖，恐讓民進黨吃不完兜著走。

針對陳慶齡的爆料，黃世聰昨(6)日在政論節目《關鍵時刻》中指出，若真的指控屬實的話，整個市政府到底在幹什麼？是不是當初就已經知道且包庇廠商？「若真的說的是事實，恐怕裡面弊案成分非常高」。黃世聰直言，整個施工過程根本就完全不合格，包括施工過程下面要打鬆土層10公分，回填5公分碎石，再鋪設10公分厚清沙，接著鋪3公分以上細沙，且細沙是要用紅磚塊磨成細沙，才能夠在上面。然而，開挖後看到的卻是電線、紅磚以及大石頭，根本沒有按造原本規定的程序做，「這裡面當然問題非常大」。黃世聰認為，高虹安若每天去球場挖一點，這球場恐讓民進黨吃不完兜著走。

黃世聰諷刺表示，花12億重新改造的棒球場恐便廢土傾倒的樂園，若要重新將廢土挖出來，恐要花很多錢，現在可說已變廢墟，短時間要用的可能性非常低。黃世聰也提到，林智堅曾說過去八年對於每一項公共建設都會高度參與，時常到工地巡查，黃世聰質疑，林智堅竟沒有發現棒球場裡有10公分大的鵝卵石、廢棄電線等，「視察成這樣，不講還好，越講問題越大條」。黃世聰最後更直呼林智堅慘了！