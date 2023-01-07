統一超(2912)「東山服務區」全新開幕，統一超表示，此次東山服務區以「歡樂東山‧榕景再現」為主題，耗時超過半年、翻新本土占地最大的國道服務區，預計搶攻新一波打卡景點風潮。

統一超商自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規畫，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓7大類別，總計共57個商場。日前統一超商更取得營業額霸主「清水服務區」最優申請人資格。

統一超表示，東山服務區以「歡樂東山‧榕景再現」為主題，除了打造寬敞明亮的動線及「綠意森林系」設計外，也增設「寵物共食區」便利毛孩共食；室內規畫29個在地小農、輕食、百貨伴手禮、手工藝品及知名連鎖品牌，近9成為獨具地方特色的在地美食，除了有7-ELEVEN、星巴克及爭鮮外，更引進南部服務區首登場的「麥當勞」，耗時超過半年、翻新本土占地最大的國道服務區，預計搶攻新一波打卡景點風潮。

目前統一超共計有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，位於台南的關廟服務區預計年後配合高公局進度也將盛大開幕，服務區持續以嶄新的風貌並優化空間設計，提供用路人更完善的旅途體驗，讓服務區不僅是休憩空間，更可創造全新的記憶點。