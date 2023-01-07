澎湃新聞7日報導，日前探訪上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院東院區外科樓三樓重症監護病房ICU單元病房，病人躺在床上，監護儀、呼吸機、高流量氧療等設備持續「支持」生命。仁濟醫院重症醫學科主任皋源說，，2022年12月27日起，仁濟東院ICU病房調整為主要收治新冠重症患者，目前重症高峰處在平台期，當務之急是如何預防輕轉重。

報導稱，醫生和護士來回走動，停在每張床位前，頻繁而仔細地檢查、記錄病情變化，調整化治療方案。這間ICU病房18張床位全數收滿，並特設一張緊急備用床位。一些非氣管插管患者趴在床上，在醫護人員的幫助下實施清醒俯臥位治療。

澎湃新聞報導，「目前的救治是有效、有序的，病人的情況都在逐步好轉，一些患者已經從ICU轉出去了。」皋源說，2022年12月27日起，仁濟東院ICU病房調整為主要收治新冠重症患者，現在救治仍處在壓力最大的時期。

皋源說，去年12月底上海醫療機構急診量普遍上升到歷史高位，急診高峰的到來，意味著重症高峰的開始，目前重症高峰處在平台期，將持續一段時間。未來隨著急診量、120出車量下降，重症高峰將迎來「拐點」。

面對大規模的新冠病毒感染，預防重症至關重要。2022年12月中旬起，上海市衛健委成立市級重症專家組，通過市級專家巡查會診、落實雙向轉診、定點下沉指導、遠端會診等方式，統籌安排重症救治專家力量，加強重症患者的預防與救治。皋源是專家組132名成員之一。

「在疫情的大環境下，我們更加要重視的是如何預防輕轉重，這是更重要的一件事。」皋源說，當患者進展到氣管插管時，救治難度會變得很大，患者很痛苦。預防患者從輕轉重，是獲益最大的選擇。

作為市級重症專家組成員，皋源定期下沉到基層醫院，他宣導在高危人群中早期使用抗病毒小分子藥物，早期社區預警，及時分診分流。「早發現、早干預、早分流」，目的都是希望減少重症患者。