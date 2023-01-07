國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

新竹市市長高虹安5日舉辦記者會「開箱大祕寶」，在新竹棒球場草皮下挖出廢棄磚頭、石頭和電線，問題多達152項；新竹市前市長林智堅昨（6）日則發聲明，嗆高應盡速要求廠商改善，並籲高誠實面對她個人涉貪的司法案件。擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏直言：「新竹棒球場出大包，林智堅居然要別人快解決問題？真虧他還敢講！」因為現在的新竹市政府和民進黨，就正在解決他不負責任搞出來的爛攤子。

李貴敏昨日在臉書發文，劈頭寫道：「新竹棒球場出大包，政黨輪替是政治防腐劑。林智堅居然要別人快解決問題？問題是誰搞出來的？」

面對新竹棒球場被「開挖」出多項缺失，李貴敏表示，絕對的權力帶來絕對的腐化，藏汙納垢必來自官官相護。問題在於，不論受傷的選手，還是國家受損的聲譽，縱然可以循管道要求賠償甚至國賠，但不都要由全民買單？用納稅錢付帳？這些失職官員又負了什麼責任呢？

李貴敏痛批，全面執政，全面沉淪，負評如潮，明星球員受傷，民進黨真做到了讓世界看到台灣。但這一次全世界看到的卻是撐不起的豆腐渣工程，看到了綠營官僚毫不在意球員受傷的風險。真虧新竹市前市長林智堅還敢講，新任市長必須「解決問題」，讓球賽回到新竹市立棒球場，但現在新竹市政府和民進黨不就在解決他不負責任搞出來的爛攤子嗎？