小甜甜(張可昀)日前在臉書上曬出5000字長文，回憶起整場家暴事件的過往，老公(宋晉賢)也在隔日凌晨已3則影片回擊，兩方言論頓時在網路上引爆新一波論戰。對此，網紅陳沂觀此事有感，在臉書上嘆擇偶對象的標準：「不要跟比自己廢的人結婚。」

網紅陳沂一向直率敢言，以犀利的言詞評價社會時事，近日小甜甜的風波鬧得沸沸揚揚，她也對其發表自身看法，於昨(6)日在臉書寫下：「小甜甜跟宋先生夫妻吵架，結果教會『公親變事主』。」指出因為兩邊各說各話，使真相撲朔迷離，「也不知道誰說的是真的。」

陳沂更趁機發表自己的擇偶觀，直言：「不要跟比自己廢的人結婚。」除了收入相差太大以外，年齡落差、知識水平落差都是使婚姻出現問題的因素。她以「平行線永不相交」為譬喻，指出：「兩條平行線永遠無法真正互相理解。」認為有落差的配偶，就是不同世界的人。

對此貼文，也讓網友們好奇詢問：「沂覺得收入大概差多少才是在同一個水平上？以及，若男生比女生收入高很多呢？」而陳沂也回覆她的想法，認為社會就是男女不平權的現象依然存在，至於收入水平則是：「看雙方生活水平，如果都能負擔到家庭所需生活水平那就是差不多了。」沒有一定的金額標準。

陳沂回覆網友提問。(圖／翻攝自陳沂臉書)

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