墨西哥安全部隊5日（四）抓獲毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）的兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）後，整個庫利亞坎（Culiacán）爆發了暴力事件，墨西哥政府於6日（五）加強了其在西納羅亞州（Sinaloa）西部的軍事力量，政府官員表示，逮補歐維迪歐的行動中至少有29人死亡，本次圍捕計畫非常保密，連政府內閣之間都沒協商過。

Raids across the country after two attacks on the police and the army, dozens of dead

#MEXICO #MexicoReal #carteles #Border pic.twitter.com/fTpOcqjBOL — Dealer of truth (@Dealeroftruth12) January 6, 2023

據《華爾街日報》（Wall Street Journal）6日報導，國防部長桑多瓦爾（Luis Crescencio Sandoval）將軍在新聞發佈會上表示，在本週四的行動中，共有10名軍人殉職，當中有7員是在歐維迪歐後被捕後，在與毒梟們試圖劫囚的過程的交火中陣亡，另有35名士兵受傷。

🔥🇲🇽 #Mexico: Absolutely crazy footage from #Culiacán, #Sinaloa. This is from earlier in the day.



A Mexican Army Colonel, Juan José Moreno, and four other soldiers died in an ambush in #Escuinapa, Sinaloa. He was the Commander of the 43 Infantry Battalion based out of Tepic. pic.twitter.com/qBTblCBNnS — The informant (@theinformantofc) January 6, 2023

而「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）19名毒梟成員成員被殺，21人被捕。當局還繳獲了武器，包括大口徑機槍、裝甲車和一些毒品。部長補充說，沒有關於平民死亡的報告。

國防部長桑多瓦爾（Luis Crescencio Sandoval）將軍於新聞發佈會談話。 （路透社）

國民警衛隊（National Guard）和軍隊的行動促使西納羅亞集團放火焚燒公車和卡車以封鎖庫利亞坎的出入點。他們還在墨西哥西海岸伏擊了安全部隊，並向機場的民航機、軍機射擊。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在他的每日新聞發佈會上說：「幸運的是，在過去幾個小時里，局勢一直很平靜。他說，庫利亞坎的街道正在清理被燒毀的汽車，這些汽車是毒梟成員週四用來封鎖道路的。」

總統表示歐維迪歐的拘捕行動，和即將在墨西哥城舉行的美墨雙邊會議沒有關係。外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）也表示，抓捕歐維迪歐的行動計畫，被有關當局保密，內閣之間也沒有進行政治協商。他也表示：「警方的行動與峰會之間沒有任何關係。」

長久以來，安全問題一直是該國雙邊議題上的首要項目。羅培茲歐布拉多談到：「我們有合作，而且將繼續合作，但我們作為一個獨立的主權政府作出決定。」