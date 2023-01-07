Steph Curry shooting after practice today. pic.twitter.com/m6y6Nlxrzc — Madeline Kenney (@madkenney) January 6, 2023

本季陣容始終沒有辦法完整的勇士，即將迎來全員到齊的一天！勇士當家球星史蒂芬柯瑞7日已經正式完整參加球隊訓練，將照原計畫下周六作客出戰馬刺復出，至於大腿傷勢缺席1個月的威金斯，以及本季還沒上過場的伊戈達拉，則將在明天主場迎戰魔術雙雙復出。

柯瑞今天進行投籃訓練的影片遭到曝光，戴著肩膀護具的他，看來投籃手感依舊很好，左肩半脫位傷勢似乎已經逐漸康復，「今天是我受傷過後首次完整參加訓練，我感覺很棒，我認為自己對於5對5的條件反射，並沒有損失太多感覺。」

柯瑞更首次提到自己下周六復出的可能性，「我的計畫就是準備好了就回歸，我希望在復出之前多參加幾次訓練，且繼續朝著這個方向努力前進。」勇士將從14日開始展開客場5連戰，第1戰就是作客遭遇馬刺，先前勇士總管邁爾斯率先透露柯瑞將在這天復出。

伊戈達拉今天於自己播客節目當中透露，將於明天進行本季首秀，「我希望球迷能夠興奮起來，老實講我有點緊張，但也很興奮，保持耐心是永遠的品德，現在我終於要回來了。」勇士總教練科爾也在今天表示，「威金斯今天參加球隊完整訓練，所以他有機會明天復出。」