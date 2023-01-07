天冷許多人四肢冰冷，為了避免寒冬因腳冷睡不著，有些人習慣穿襪子睡覺，讓身體暖起來，更容易入睡，不過中醫師表示，並非每個人都適合穿襪睡覺，體質虛寒的人適合穿襪子保暖睡覺，但若是天生手腳發燙，喜歡將腳放在被子外，就不適合穿襪子睡覺。

中醫師樓中亮在其臉書專頁《樓中亮中醫博士》上表示，體質虛寒的人適合穿襪子保暖，但如果已是天生手腳發燙，睡覺時還要將腳放到棉被外者，就不適合穿襪子睡覺，因為身體會透過流汗來調節體溫，若腳出汗了之後，吹到冷風或因被鞋子悶住沒有蒸發，這樣反而會讓襪子變濕，反而更冷。

樓中亮並表示，冬天易手腳凍傷的人很適合冬天穿襪子入睡，因穿襪能讓腳部溫暖、防止凍傷，且可提高睡眠品質，但若已做了很多保暖措施，身體還是暖不起來，例如已經蓋很厚、很保暖的棉被，仍需靠電毯才能入睡，這就表示體質比較虛寒，應該還是要從體質調理做起，他分享自製雞精與枸杞老薑茶這兩個湯品、茶飲來調理身體。

●自製雞精：

1.土雞1隻，將內臟取出，但不要用清水清洗。

2.土雞對中剖開攤平，讓血水滴乾淨後，再以鐵鎚敲碎雞身骨頭。

3.在陶瓷鍋內，用筷子將土雞架空，鍋內不要放任何水，以盤子蓋住鍋口（沒4有陶鍋的民眾，也可以用電鍋替代）。

4.外鍋加水，燉煮約4、5小時，大約有2碗雞湯的量。

如果真的上班太忙了，也可飲用市售的滴雞精，但若有傷口未癒合，或有發燒、發炎、紅腫脹熱痛或是慢性腎臟病患者等情況，都先暫停飲用滴雞精，等到狀況解除再來繼續食用。

●枸杞老薑茶

材料：老薑1塊、枸杞50克、紅糖50克、500克水

作法：將老薑、枸杞洗淨，所有材料放入鍋內中火煮約15分鐘即可。

頻率：每周喝2～3次，若有上火情況可減少服用頻率。