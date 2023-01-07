一名網友日前在商店被一名路人問說桶裝飲水機內有懸浮物，他解釋是塞子，對方仍認為影響衛生「這樣我不敢喝你們店裡的水欸！」還認為他態度很差，他則說對方根本沒消費，不算是客人，最後該名路人當場暴怒要求主管出面、要客訴，這時一名店員才出面說「呃...他（原PO）不是我們的員工欸」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前在某商店被一名民眾提問，對方問他為什麼飲水機的水桶內有飄浮物，他好心解釋是桶子的塞子，對方繼續是否會影響水質，他說塞子即使不在桶子內也會接觸到水，對方則質問不能取出嗎，他回應不行，對方最後怒罵「這樣我不敢喝你們店裡的水欸！」

該網友面對該民眾的質疑，回應說可以到隔壁超商買礦泉水，稱「飲水機是免費使用的東西，你進來甚至還沒付錢買東西，不能算是客人吧？你腦袋還好嗎？」對方當場暴怒認為他把人當笨蛋，要求店內主管出面欲客訴，後來一名店員出面說「呃...他（原PO）不是我們的員工欸」，讓該民眾當場傻眼。

最後該網友說「所以你腦袋還好嗎？」有趣際遇讓其他網友留言笑翻「我以前也常被誤認為店員，然後我還會很熱心的服務他」、「腦袋是很好的東西，但不是每個人都有」、「你沒把塞子拿給他塞一下他腦袋的洞」、「如果沒那顆塞子你叫客人倒給我看」、「你們的客人服務態度很差欸」。