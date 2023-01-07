每個人對於金錢的觀念不同，而情侶間，更是容易因為金錢發生糾紛，但能遇到大方的另一半是很多人都夢想的，而《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、天蠍座、射手座不但對朋友大方，對另一半更是捨得花錢，認為這是另一種對情感表達方式。

▍獅子座

獅子座不管有沒有錢都很大方，因為他們好面子，不過，他們雖然喜歡撐場面而大方，但卻不會無腦大方，真沒錢的時候，獅子座不會為難自己的，而對於另一半，獅子座是真心想要用花錢的方式表達關心，就算沒錢也不會阻擋他們情感的表達。

▍天蠍座

天蠍座對自己向來不吝嗇，只要是覺得值得的，覺得能讓自己開心的，他們絕不手軟，能成為天蠍座的另一半，就有了「值得」他們付出的條件，若是被天蠍座放到心裡，他們就會對你付出所有的愛。

▍射手座

射手座看待錢財可說是非常「佛系」，有錢就用，沒錢就去賺，賺了錢就要花，這是他們花錢大方的基本心理，射手座不愛計較，對普通朋友也是如此，但對於另一半就更是如此，無論有沒有錢，都不會表現出小氣的樣子。