網路上經常流傳一些沒什麼科學根據的偏方，如「可樂殺精」，一名男子就因為誤信傳言，性愛後要求女友「用可樂盥洗」，還說這樣能避孕，害女友下體分泌物增多、骨盆腔感染，緊急掛急診。

「用可樂洗下體不會甜甜的嗎」，急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》分享，曾收治一名年輕女性，就醫時告知下腹痛、私處流出分泌物等狀況。他判斷是骨盆腔感染，會診婦產科後，開抗生素讓她服用。

沒想到該名女患者突然自爆，說男友做愛時不喜歡戴保險套，又嫌避孕藥貴，稱「可樂可以殺精」，每回完事後就要她用可樂盥洗下體。第一次聽到這種說法的柯世祐當下傻眼，並提出警告，「以碳酸飲料清洗私密處，可能改變陰道酸鹼值，加上其糖分含量高，感染機率大增」。

可樂究竟有多強？過去曾有老一輩人會拿可樂清洗內臟，洗掉附著其表面的黏液；網路上也有美軍用可樂清洗航空母艦甲板的畫面，在在說明其威力。不過醫師強調，可樂並不會殺精，拿可樂來避孕的做法，相當不切實際。