近來因小甜甜事件，引來演藝圈藝人紛紛表達「家暴零容忍」的看法，52歲丁寧和外籍老公馬修2010年結婚，育有3個小孩。今(7日)凌晨，她有感而發發文，透露某次跟老公吵架吵到幾乎快要打起來，有一秒她覺得丈夫就要「出手」，她心想沒關係，可以提前結束這段不適合的婚姻，沒想到馬修下一秒忍住緩和下來說：「我絕對不會打女人」，一句話順利拯救了兩人關係。

丁寧13年前和美國籍的老公馬修13年前結婚，當時她原本不想辦婚禮，但考量到長輩心情，最後在老家彰化二林席開170桌，同公司好友楊貴媚、方岑都現身，並回憶當年本來也不想拍婚紗照，過程非常痛苦，後來把相本翻了出來，回頭去看才慶幸有拍，更開玩笑表示怕被誤認成詐騙集團，才拍婚紗照證明跟馬修是真的結婚。

丁寧發文。（圖／翻攝自丁寧 Ding Ning臉書）

丁寧過去自嘲，和馬修的好感情算是「吵架吵出來」的，她指出：「吵架是最容易了解對方真實個性的時候，我和老公已經吵出一個默契，反而因此無話不談」，也因為兩人都在有愛的基礎上溝通，才使爭吵不至於「走鐘」。最近見小甜甜事件有感，稍早她發文，回憶和丈夫結婚不到一年就遇到危機，那次兩人吵得很兇，丁寧認真覺得老公下秒可能就會暴力相向，但她沒在怕，還靠近馬修一步、睜大眼睛問：「你現在是想要打我嗎？」

丁寧說：「那幾秒，彷彿成了慢動作，我清楚的看著我的先生從非常憤怒到緩和下來說：『我絕對不會打女人。』那一霎那我覺得，他是愛我的！」，並表示如果另一半在是盛怒的時候還是記得對對方的愛超過憤怒，兩人就值得走下去，不相信所謂的「因為你言語的挑釁，我才會動手打你」，認為會動手就是會動手，不需要把理由牽拖到別人身上，網友回應：「沒錯，說得太好了」、「夫妻多多少少都會有爭吵，但動手就是不對，懂得控制自己的手和嘴巴都是智慧」、「我聽過最合理的說法是：我相信自己能力用溝通解決問題。這種誠意才是婚姻之路雙方都要有的穩定」、「所以如果女方會動手，這段關係也是要結束了，而且有時候語言暴力折磨人上精神上才要人命」。

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