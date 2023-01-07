全球新冠疫情升溫，胸腔科醫師蘇一峰分享，近日收治到一位自陸返台的台商，個案出現「大白肺」的症狀，回來3天以後自行快篩確診，但拖了4-5天才去看病，最後雖然有吃抗病毒藥物，但仍病危插管治療中，目前尚不清楚台商是在哪裡感染的，建議指揮中心可做基因定序，引起網友討論。

蘇一峰昨在臉書發文說，一位從大陸回來的60歲台商「大白肺（嚴重肺炎）」了，返台3天自己快篩驗出陽性確診，個案沒有第一時間就去看醫師，後來雖然有給予患者抗病毒藥物，但還是擋不住病程緊展，目前病危，插管治療中。

蘇一峰表示，如果患者沒有趕回來恐是死路一條，如今也只能盡力搶救這位患者。不過，他也建議指揮中心可以驗看看，這一位患者的病毒株是哪一種，因為現在有點搞不清楚患者究竟是在哪感染確診的，他回國3天才篩出陽性，但卻沒有第一時間通報，直到4-5天以後因為身體不舒服才通報拿藥吃，結果病況惡化的很快。

貼文引起網友討論，「不要被輕症說法給騙了」、「如果是到境內才感染的，那問題就大了」、「天啊，醫護團隊要非常小心，祝平安」、「患者有慢性病嗎？有打過疫苗嗎？好可怕」、「患者在機場唾液快篩是陰性？」