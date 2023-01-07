全球商用置物設備廠益張(8342)2022年12月營收1.03億元，年減39.41%，以全年度表現來看，雖然去年下半年全球陷入經濟成長停滯環境，但營收仍達17.02億元，年增3.32%，營運續創佳績。

益張指出，去年受惠倉儲物流建置需求、特殊金屬材質產品應用提升，以及置物架增量出貨等因素，營收年增3.32%，同時在新台幣匯率貶值助益之下，前3季EPS達6.1元。

展望2023年，首季高附加價值類型產品，已有客戶下單動能，對於毛利率貢獻將有機會提升。至於在置物架產品，目前仍處於客戶調整庫存階段，因此第一季將可能呈現毛利率提升，但營收下降趨勢。

同時，公司已將重新展開業務拓展計畫，積極參加各項國際性商業應用產品展覽，持續拓展新產品及新客戶開發機會。整體展望今年在產品結構優化，以及金屬原物料成本呈現持穩的趨勢下，毛利率將有機會提升，營收則將等待客戶庫存持續去化及新產品開發機會，希望能持續維持營運動能成長。