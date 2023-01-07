大陸央視新聞用戶端7日報導，甫結束對大陸是訪問的菲律賓總統小馬可仕，在大陸期間接受央視專訪指出，美國要當中菲之間協力廠商，不會成功。亞太地區的未來必須由亞太地區來決定，而不是由其他人決定。

被問到此行最重要的成果，小馬可仕表示，此訪提供了進一步加強雙邊關係的機會。即使兩國在南海的領土主張方面存在困難和分歧，他認為大陸和菲律賓還是好朋友。好朋友之間也會有分歧，但好朋友之間會直面問題，通過友好、公平的協商解決問題，找到互惠互利的方式。這是對未來關係的展望。

關於南海問題，小馬可仕說，菲中經常有交流，但還沒有機制化。可能也會藉這次訪中的機會向習近平主席建議提高兩國的溝通層級。建議雙方小組可以直接向本國的領導人彙報。這樣就可以避免任何潛在的誤解和錯誤，確保局勢不會升級，而是要平息事態。

就菲中海上聯合開發，小馬可仕充滿信心指出，雙方已經奠定了基礎，因為這不是大陸和菲律賓正在進行討論的唯一議題。雙方在很多議題上溝通，例如政府間層面的溝通、私營企業之間的溝通，公私合作夥伴關係專案方面的溝通，雙方還有教育和文化交流。他認為，這些有助於鞏固雙邊關係。任何困難都不會改變這些層面的聯繫，因為這些領域不會改變。在這些領域的聯繫更加緊密，對兩國變得更加重要。所以對兩國關係的前景充滿信心。雙方都希望取得成功。

小馬可仕強調，菲國前兩屆政府在與中國的協商過程中，美國提出要成為大陸和菲律賓之間的協力廠商。他說這樣不會成功，因為美國不是直接利益相關方，必須由菲律賓和大陸協商。可以涉及東協，必須是該地區的一員，且在亞太地區有相關利益。如今他的看法是，亞太地區的未來必須由亞太地區來決定，而不是由其他人決定。

小馬可仕稱，菲律賓的外交政策非常簡單。堅持和平的外交政策，並以國家利益為導向。國家利益決定了菲國不會捲入必須選邊站的舊冷戰模式。他只維護菲律賓的利益。非常簡單，這是一個很好的指導原則。