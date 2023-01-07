新北市4日發生一起3歲幼童墜樓死亡慘劇。家住金山的江姓男子，4日深夜帶長孫返回7樓公寓住處，突然想起車上還有物品，於是獨留長孫在屋內後下樓到停車場取物，未料沒幾分鐘回到住處，卻發現江童長孫滿身是血倒臥在一樓路旁機車格，駭人景象讓江男當場崩潰，幼童經送醫後不治，警方初步調查，疑是幼童看不到阿公，打開窗戶探頭察看時不慎摔落，目前正追究相關責任。

據了解，幼童的父母都還在外地讀書，屬於年輕小爸媽，因此將小孩托給祖父母照顧，祖父母也將唯一孫子視為寶，相當呵護，幼童也相當可愛，社區內住戶都稱讚有加。

4日深夜10時許，警方獲報有夜童墜樓，於是趕到現場處理，附近住戶表示案發前曾聽到幼童的哭聲，未料接著就聽到一聲「砰」的巨響，當下打開窗戶查看，這時已見到幼童躺在地面，嚇得立刻報警。

但幼童的阿公當時並未察覺，直到從停在附近的車子上拿著物品回到社區時，見到大批住戶圍在前方，上前查看時，竟發現是自己的長孫墜樓，當場承受不住打擊腿軟，當場痛哭崩潰。

警消趕抵現場後，緊急將幼童送往醫院急救，但最後仍傷重不治。警方上樓鑑識，發現陽台氣密窗呈現打開狀態，紗窗也被拉起，由於幼童身高比窗戶還高，因此研判可能是急於探頭找阿公身影，才重心不穩墜樓。

阿公事後悲痛地向警方表示，他僅下樓到路旁的車上拿物品時，過程不到幾分鐘，為了安撫孫子，還特地拿手機讓他滑，在客廳看手機，想不到最後天人永隔。目前警方也將追究阿公刑責。