以19歲稚齡登上世界球王的西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），7日他在IG宣布因傷將會缺席1月中開打的澳網。阿卡瑞茲去年以57勝13負的成績結束賽季，獲得5座巡迴賽級別的冠軍，包含2座大師賽及美網冠軍，可說收穫滿滿。

阿卡瑞茲在IG發文表示，「當我在季前已經處於最佳狀態時，卻在訓練時因為一次不自然的動作受了傷，傷到的是我右腿的半膜肌，為了澳網我很努力調整到最佳狀態，不幸的是我將無法參加庫揚經典賽及澳網，雖然這是很困難的決定，但我必須得保持樂觀，努力恢復並向前看，澳網2024年見。」

去年在美網奪冠之後，阿卡瑞茲陷入了一陣低潮，巴黎大師賽8強因腹斜肌拉傷退賽，因此也無緣ATP年終賽。阿卡瑞茲曾參與2屆澳網，最多只打到第3輪，是他在4大滿貫賽當中最差的成績。

此次退賽將危及阿卡瑞茲世界球王的寶座，在他身後的魯德（Casper Ruud）、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）及喬科維奇（Novak Djokovic）都有機會上位，雖然世界第2的納達爾（Rafael Nadal）僅差阿卡瑞茲800分，不過他去年在澳網奪冠，就算本季成功衛冕冠軍，積分也不會超過阿卡瑞茲，同時喬科維奇也有望拿下第10座澳網冠軍，若成真將會以22座大滿貫冠軍，與納達爾並列史上最多。