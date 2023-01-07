籃網明星前鋒杜蘭特是否打算效法隊友厄文，努力成為專出爭議言論的球星了呢？杜蘭特7日接受《ESPN》專訪，除了公開強調NBA球隊擺爛爭取狀元籤並無錯誤，更批評當前的NBA球迷太自以為是，只會質疑球員打球動機或是教球員怎樣打球！

「有些球隊已經擺爛很久了，你要強迫他們變成有競爭力嗎？」杜蘭特說，「每年只有少數球隊有實力爭冠，其他球隊就該努力看清自我位置，如果你清楚知道自己無法闖進季後賽或附加賽，還不如去爭取狀元籤，也可讓那些平常沒上場時間的球員上場，那可能改變那些人的生活。」

甚至杜蘭特公然否認自己去年提出交易申請，跟當年安東尼戴維斯、吉米巴特勒、哈登等球星提出交易申請意義一樣，「你要搞清楚，那些人是在季中提出來的，也在季中走人，但我不同，我是在去年夏天，我沒有因為提出交易影響場上表現，沒影響到球賽與訓練，這就是不同之處。」

杜蘭特更痛批球迷自以為是，「那些會質疑的人，你是誰啊？閉嘴吧，他們只在比賽開始時看到我們，我們一直四處奔波，所以並非每場比賽都是高強度的季後賽，作為NBA球迷，你很少有一天不用看球，應該懂得欣賞我們的辛苦，不要只看錢，不要只期望我們為你表現，也不要設定標準。」