臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文昨（6）日宣布，國家太空中心改制為行政法人，她不僅親赴新竹見證國家太空中心的改制，更強調政府將透過第三期太空計畫，在10年內投入251億元，和民間攜手，共同打造「太空產業國家隊」，一起進軍國際太空產業。此消息引發熱議，大批網友憂是否會如前瞻預算遭濫花，恐重演新竹球場「大秘寶」事件，紛紛提出不少質疑。

蔡英文昨日在臉書發文表示，國家太空中心改制為行政法人，這是推動太空產業發展的關鍵里程碑。這幾年來，從福衛五號到福衛七號，台灣自主研製衛星的實力正不斷提升。

蔡英文指出，他們特別到新竹見證，國家太空中心正式改制為行政法人，未來將提供更有彈性的制度及環境，讓發展太空產業的能量更加完備，為太空產業打造更完善的練兵場，也讓台灣的廠商，能取得更完整的「飛行履歷」，進而獲得國際的認可。接下來，政府會透過第三期太空計畫，在十年內投入251億元，和民間攜手，共同打造強韌的太空產業國家隊，一起進軍國際太空產業。

此文湧入超過1600則留言，除部分黨內同志與支持者外，多數都是嘲諷的留言：「真巧！國家太空中心TASA也是在新竹。之後，會不會跟12e棒球場一樣，挖出大祕寶？」「請總統解釋多元宇宙到底是什麼鬼東西」、「251億與12億相比，可以發展更多實力，包藏更多的金廢棄物、金電纜線、金磚……團隊加油！」「太好了以後發射到外太空 就不怕封存30年被解密了」、「報告總統新竹的電線是從國家大空中心掉的嗎？」「難怪才還人民6000元，原來都花在這些地方了啊！」