現年44歲的前模特兒蘇珊娜·哈薇（Suzannah Harvey）如今已是英國科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）執行長

哈利在個人回憶錄《備胎》（Spare）中連連大爆料，甚至鉅細靡遺，提起自己17歲在草地上，和騎馬高手美女的第一次性經驗，令人瞠目結舌。

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，哈利透露，他是在一家熱鬧的酒吧後面，和這位大他6歲的女性發生關係。而根據他的描述，這次令人臉紅心跳的遭遇，應該發生在威爾特郡（Wiltshire）的響骨酒館（Rattlebone Inn）。

哈利說，對方把把他當作「年輕種馬」，事後還打了他屁股。而他的描述引發一陣瘋狂猜測。眾所周知，哈利喜歡比自己大的女性，一連串的交往對象都比他大了好幾歲。

由於英國女星伊麗莎白赫莉（Liz Hurley）已否認，最符合他描述的，就是當時23歲，並身為騎馬高手的女模特兒蘇珊娜·哈薇（Suzannah Harvey）。據說當時哈利在英格蘭西部格洛斯特郡（Gloucestershire）的伯明頓莊園（Badminton House）耶誕舞會上認識她後，就對她十分著迷。不過，如今44歲的哈薇已當上英國科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）執行長，成為一位成功的商場女性。

Waaaaait - surely not… behind the ‘RATTLEBONE’ pub 🤣



This cannot be real 🤣🤣🤣🤣



Horse-loving ex-model six years older than Harry refuses to discuss whether she took his virginity | Daily Mail Online https://t.co/BkMsl2zTcX — Víx♥🤓 (@KernowMaiden) January 6, 2023

無論如何，當時她透露，還在伊頓公學（Eton College）就讀的哈利在數度親密共舞後，就坐下喝了幾杯香檳。接著哈利提議，兩人出去透透氣，並對她讚不絕口，隨後就帶著她走出去，穿越泥濘的田野。哈薇說：「當他直朝我奔來時，我簡直無法置信。」哈薇說，他就成年男子一樣對待她。

她2002年接受專訪時說，他很狂野，威廉根本攔不住他。「他摟住我的腰，把我拉過去，」哈薇說，「接吻充滿激情，我的嘴都麻了，動彈不得。」

她說，自信的哈利坦言，他「愛她性感的胴體」，在寒冷的夜色中，雙臂摟著她，好為她暖身。「當他開始變得更激情時，我開始擔心了。他撫摸我的臀部，而我的背對著我們來的方向，所以客人可以看到我們。」

哈薇說，接著是一陣火熱，「在凜冽的寒風中，我們身上冒出陣陣蒸汽，他對女人絕對經驗豐富」。雖然她告訴哈利，自己大他6歲，可是他似乎毫不在乎。

此外，哈薇說，原本哈利想帶她去小型巴士後面，但她擔心，那會毀了她價值1,500 英鎊（約54,000台幣）的舞會禮服。不過，當他們返回舞會現場時，她的禮服因穿越田野而滿是泥濘，可是兩人繼續跳舞，最後才分道揚鑣。

如今哈薇有兩個孩子，並已訂婚，正準備結婚。她5日晚表示，並不想談哈利的回憶錄。