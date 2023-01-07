一名網友日前在某山中橋樑旁發現整排碗、杯子，其中2個盤子上還放著山果，他嚇問是什麼意思，有不少網友認為場景相當詭異，要原PO快離開，也有網友笑說「獼猴娶親流水席」、「給馬拉松選手喝的」；不過一名內行網友解答是所謂「過路錢」，用空碗放米、水杯放水慰勞山中眾神或好兄弟。

該網友在臉書「靈異公社」分享圖片，一處山間橋樑旁水泥護欄上排滿整排的陶瓷碗，中間還排列5個杯子，讓他發文問說是什麼意思？不少網友留言發揮創意「獼猴娶親流水席」、「怕用路人開到一半會餓的補給站」、「看也知道，要給馬拉松選手喝的」、「讓狗喝水」、「別怕，曬碗而已，家裏沒有烘碗機」、「過橋要喝的孟婆湯」、「就是野餐忘了把碗帶走」、「酒精路跑喝醉忘記收啦，拍謝」。

不過也有專業網友提出，因有神明、橋神和沿路的好兄弟，在路邊放碗杯就是所謂的「過路錢」，以往會沿路撒米、撒酒造成環境髒亂，因應現在環保概念，所以以空碗放米代飯，水杯放水代酒慰勞眾神或好兄弟。

此外，若有人要進入深山、涉溪川時，以往也會沿途拋灑冥紙給路邊的好兄弟，希望祂們拿了紙錢不要搗亂作祟，甚至讓想抓交替的孤魂拿了紙錢就離開；而現在常聽到「過路錢」，指的多是喪事出殯隊伍沿途拋灑紙錢在道路、河川上，用意為供路上、河川上的鬼神花用，希望可以不要刁難死者的亡魂。