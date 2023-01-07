繼韓團BLACKPINK成員JENNIE之後，香奈兒（CHANEL）近日再增添兩位新世代女星加入品牌大使行列，一位是《女傭浮生錄》女主角瑪格麗特庫利 (Margaret Qualley)，一位是《飢餓遊戲》走紅的阿曼德拉斯坦伯格 (Amandla Stenberg)，三位才貌兼具的年輕女星近日攜手演繹2023年全新登場的COCO CRUSH珠寶，並且拍攝短片，三姝不僅比美、也比深度內涵，賦予COCO CRUSH更多元的風貌。

瑪格麗特庫利是《綠卡》女主角安蒂麥道威爾的女兒，受邀擔任香奈兒大使。（CHANEL提供）

瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）是《綠卡》女主角安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）的女兒，18歲就踏入演藝圈，近期以《死亡筆記本》、《女傭浮生錄》走紅，演技逐漸受到重視，她在短片中分享「意義式幸福」 (eumaidonic well-being)這句真言，意指透過尋找生命的意義而感到幸福，充滿了人生智慧。

韓國歌手JENNIE演繹全新COCO CRUSH形象廣告，近期出爐。（CHANEL提供）

以《飢餓遊戲》走紅的阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg）也不遑多讓，她在廣告短片中分享自己最愛的一本書，是首位獲得諾貝爾文學獎的非裔作家Toni Morrison的小說「寵兒」（Beloved），讓她得以思考自我定位，以及了解自己的根源，在她亮麗青春的外表下，也擁有知性睿智的一面。

以《飢餓遊戲》走紅的阿曼德拉斯坦伯格受邀擔任香奈兒大使，在廣告中展現她知性睿智的一面。（CHANEL提供）

新生代女星阿曼德拉斯坦伯格在香奈兒COCO CRUSH珠寶廣告中，分享她最愛的書是非裔作家Toni Morrison的小說「寵兒」（Beloved）。（CHANEL提供）

香奈兒全新登場的COCO CRUSH珠寶，也有了新的風貌，今年香奈兒以字母「C」與「O」結合菱格紋圖騰，打造全新COCO CRUSH項鍊與COCO手鍊，字母「C」象徵了COCO、悸動 (CRUSH)與CHANEL，而字母「O」也首度出現在香奈兒珠寶設計中，兩者可隨興疊搭，拼出香奈兒女士的小名「COCO」字樣，有6款手鍊、3款項鍊等共9件新品。

香奈兒全新登場的COCO手鍊，「O」字母吊墜中央有顆鑽石。（CHANEL提供）

3款COCO CRUSH項鍊有18K米色金、黃K金及白K金三種材質，渾圓的曲線飾邊墜飾凸顯經典菱格紋設計，所有作品皆搭配可調節式鍊節，能變化出4種不同的配戴長度，扣環處飾以CHANEL吊牌。

香奈兒COCO CRUSH項鍊。（CHANEL提供）

6款手鍊則結合「C」與「O」兩款字母設計，採用18K米色金、黃K金及白K金三種金質，共有6種款式，其中字母「O」手鍊於菱格紋圖騰中央飾以一顆美鑽，手鍊皆有調節環圈，能自由調整配戴長度，扣環處同樣有CHANEL微型吊牌。

COCO CRUSH白K金菱格紋項鍊，8萬6000元。（CHANEL提供）

香奈兒COCO CRUSH項鍊，18K米色金菱格紋圖騰， 8萬2000元。（CHANEL提供）

香奈兒COCO手鍊，米色金字母「O」鑲嵌鑽石，7萬2000元。（CHANEL提供）