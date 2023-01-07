大陸重慶一處隧道內5日晚間發生一起嚴重車禍事故，一輛重機與一輛越野摩托車在隧道內高速相撞，造成4死慘劇，其中1人是21歲的網紅莊慕卿。

綜合陸媒報導，5日晚間11時左右重慶市江北區聚賢岩發生一起摩托車對撞事故。據悉，當時為一輛KTM 1290 Super Duke重型機車，載著一名女子在隧道高速飛馳，時速估計已達160公里。豈料，一輛無牌的越野摩托車逆向行駛，雙方閃避不及，發生對撞並起火燃燒，無牌車上兩位年僅16歲少年以及KTM上21歲男子、25歲女子等4人全部不幸罹難。

陸媒報導此次憾事，一方超速、一方逆向。(圖／翻攝自微博)

據了解，KTM上的男子為網紅莊慕卿，此前他以重機相關影片在抖音上走紅，29日在抖音上以「以後我們的墳離的近一點吧！晚上還能一起出去玩」為題更新一則換裝短片，豈料卻一語成讖，令人不勝唏噓。對此，莊慕卿合作公司OST傳媒直播運營部也發言證實：「本次車禍的其中一位死者，確認為該公司曾經的合作夥伴莊慕卿。」

相關報導在網路上釋出後，不少網友紛紛到莊慕卿抖音上的最新影片下留言哀悼，表示：「竟然因為新聞認識你，一路走好」、「很遺憾以這種方式認識你，要過年了，願你的父母能夠早日平復心情。」此外，也有網友聚焦在交通違規一事，指出：「說句不太好的話，希望這起事件能夠讓更多人意識到遵守交通規則的重要性」、「女有『小魚愛吃魚』(也因車禍過世的網紅)、男有你，用生命警示世人騎車要更注意安全。」