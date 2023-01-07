冬天是痔瘡好發的季節，也是便秘最常擾人的時節，醫師表示，因氣溫低會導致血管收縮、阻礙血液循環，為了避免便秘，要注意5件事，包括多吃熱飲、有便意就趕快上廁所，且小心感冒及感冒藥會加劇痔瘡與便秘。

大腸直腸科醫師黃郁純在其臉書專頁上表示，冬天容易發生痔瘡、便秘，主要有5種狀況，包括血管收縮導致便秘與痔瘡膨脹、天冷不利於直腸放鬆增加排便困難、冬天喝水少導致腸道蠕動異常、天冷讓人推遲排便時間、感冒時咳嗽與擤鼻涕會增加腹部壓力導致痔瘡組織腫脹。

因此她提出5項建議：

1. 天冷時民眾可多泡澡、泡湯、熱敷按摩舒壓，與多吃熱飲輔助。

2. 天冷引發血液循環的流動欠佳，身體會較夏天來得僵硬，背部與腹部肌肉緊繃不利於直腸放鬆，因此可透過慢跑、瑜珈拉筋、伸展身體，來加速循環。

3. 冬天攝取的水分明顯低於夏天，且冬天食用的蔬果也少於春夏，水分與膳食纖維不足會導致腸道蠕動異常，因此，應多喝溫熱水、搭配維他命C發泡錠、喝蔬果汁可避免痔瘡與便秘的發生。

4. 冬天容易讓人推遲排便的時間，但這樣會增加之後排便的困難，所以有便意千萬別忍。

5. 感冒的用力咳嗽、擤鼻涕等會導致腹腔用力會對腹部施加壓力，導致痔瘡組織過度膨脹和腫脹；此外，感冒藥中的部分抗組織胺成分會讓便秘、脹氣的狀況加劇，若吃了感冒藥有上述事項，應向醫師反應。