大陸一名男子熱戀期間與女友合資買房，不料兩人分手後，女方不僅停繳貸款，還陸續帶了4名家人同住，讓「實際支付過半房價」的男子反成外人，前女友甚至拒絕男方父母住進來，氣得他直接提告，怒討公道。

根據《搜狐新聞》報導，姓閆（音同言）的男子和女友談戀愛時，兩人一起買了一間要價人民幣140萬元（約新台幣616萬元，下同）的房子，其中頭期款約200萬元、每月貸款1萬5000元，都由閆男負擔；女方承諾支付稅金27萬元，以及透過公積金每月償還8000元左右的銀行貸款。

後來兩人分手，前女友沒打算搬離住處，甚至把4名家人全接來住，閆男被趕出主臥；他提出接父母同住，也被女方以「沒有多餘空間」拒絕。

閆男悶在心裡隱而不發，沒想到前女友突然拒繳貸款了，還打算利用「房子登記在兩人名下」這一點法拍房屋。閆男大爆炸，連最後一點情面都不留了，直接提訴訟解決。他向女方喊話，自己只希望有個私人空間，呼籲女方家人在判決出爐前，先回老家住。