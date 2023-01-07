終端庫存調整近尾聲，導線架廠長科*(6548)董事長黃嘉能預期，第1季是公司營運谷底，今年營運將是季季高，下半年會比上半年好，不過保守看待今年三率表現，整體營運恐無法超越去年。

受到客戶持續調整庫存，加上中國全面解除疫情封控後出現確診潮，部分廠區員工出勤減少，影響生產，長科* 2022年12月合併營收為10.67億元，較上月減少1.8%，年減15.6%，累計2022年第4季合併營收為33.38億元，季減9.4%，年減9.1%，但優於長科* 2022年第4季財測預估單季合併營收30.9億元到32.5億元之間目標區間。

車用及工控產品需求強勁，長科* 2022年合併營收為144.31億元，較2021年成長12.8%，創下歷年新高。

展望今年，隨著終端庫存調整近尾聲，黃嘉能預期，第1季是公司營運谷底，今年營運將是季季高，下半年會比上半年好，不過保守看待今年三率表現，整體營運恐無法超越去年。