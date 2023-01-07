周五華爾街三大指數均大漲超過2%，費城半導體指數飆升4.7%，台積電ADR漲逾3%，聯電ADR漲逾6%。美國12月就業人數增長意外強勁、失業率下滑，但薪資增長放緩且服務業活動陷入萎縮，緩解投資人對聯準會升息路徑的擔憂，延續了「壞消息就是好消息」的模式。標普500指數11大類股全面收高，原材料股表現最佳，其次為對利率敏感的科技股，蘋果股價大漲3.7%。

數位聯準會官員周五承認已經出現薪資增長放緩等經濟逐漸減速的跡象，亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）暗示下一次政策會議有機會縮小升息幅度至25個基點。

拜周五的強勁反彈所賜，標普500指數和那斯達克指數連續4周的跌勢終於畫下句點。在這個因新年假期而縮短交易日的一周，標普500指數收漲1.45%，那斯達克指數周線漲0.98%，道瓊指數漲1.46%。

下周市場關注焦點包括摩根大通、美國銀行等數家美國最大的銀行將於周五發布季報，為美股財報季揭開序幕。

★主要指數

道瓊指數漲700.53點或2.13%，收33,630.61點。

標普500指數漲86.98點或2.28%，收3,895.08點。

那斯達克指數漲264.05點或2.56%，收10,569.29點。

費城半導體指數漲117.58點或4.67%，收2,636.10點。

★消息

美國勞工部公布，2022年12月非農就業增加22.3萬人，超出市場預估的20萬人，但增長幅度創下2020年12月以來新低。12月失業率為3.5%，低於11月的3.6%和市場預期的3.7%，並追平2022年7月與9月所創下的自2020年2月以來新低。12月勞動參與率從11月的62.2%略升至62.3%。民營企業勞工12月平均時薪年增4.6%、月增0.3%，低於11月的年增4.8%、月增0.4%，亦低於市場預估的年增5.0%、月增0.4%。

美國供應管理協會（ISM）公布，因需求減弱，美國2022年12月服務業指數為49.6，為逾2年半來首見萎縮（跌破榮枯線50），進一步顯示通膨正在放緩。

美國10年期指標公債殖利率一度大跌17.1個基點，報3.551%，對利率敏感的2年期債息暴跌20.8個基點，報4.245%。美元指數尾盤重挫1.09%，報103.9。

美國各交易所成交量總計為111.5億股，過去20日均量為108.4億股。