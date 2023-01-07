★分析

Verdence Capital Management投資長Megan Horneman表示，通膨方面傳來了好消息，薪資增長正在放緩，而勞參率再次回升，就業機會仍在增加，這對經濟來說是一種雙贏局面。另一方面，ISM 服務業報告相當疲軟，且普遍疲弱。這基本上讓人們認為聯準會數十年來最激進的緊縮周期之一已經接近尾聲，這就是市場大漲的原因。在談到財報季時，Horneman表示，這是人們尚無法釐清的謎團之一，今年的企業獲利預測應該調降多少？調降得是否夠多？

亨廷頓銀行（Huntington National Bank）投資長John Augustine表示，華爾街股市周五大漲是因為投資人對於聯準會將把利率升高到導致經濟陷入衰退的擔憂有所緩解。今天發布的報告可能減輕迫使經濟衰退的壓力，聯準會可能已經讓經濟減速減夠了，現在只需要通膨報告來印證。在談到聯準會可能在下次會議進一步縮小升息幅度至25基點時，Augustine表示，聯準會需要在下周四發布的12月報告中看到通膨進一步放緩，才會決定下次會議是否減緩升息力道。聯準會在連續4次升息75個基點後，於去年12月會議上升息50個基點。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，原材料股漲3.44%，漲幅最大；其次為科技股漲2.99%，房地產股漲2.86%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數在連漲了3個交易日、累計大漲14.5%後拉回休整，終場下跌0.76%，收在7,615.22點。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲3.68%，微軟漲1.18%，亞馬遜漲3.56%，Alphabet漲1.32%，特斯拉漲2.47%，Meta漲2.43%，網飛漲1.89%。

道瓊指數成分股全漲，英特爾漲4.25%，漲幅最大；其次為 Walgreens Boots漲4.04%。

主要晶片股全漲，應用材料漲6.48%，高通漲5.43%，德州儀器漲4.93%，英特爾漲4.25%，輝達漲4.16%，恩智浦漲3.99%，美光漲3.77%，超微漲2.62%。

★焦點股

聯電ADR飆漲6.22%，收在7美元。該晶圓代工大廠去年12月營收月減7.09%、年增3.29%，為新台幣209.46億元，再創同期新高。第四季營收季減10.02%、年增14.78%，為新台幣678.35億元，創同期新高與歷史第三高。2022年全年營收為新台幣2,787.05億元，較2021年成長30.84%，連3年創新高。此外，《日經亞洲》選出2023年值得關注的十大亞洲企業，聯電成為唯一上榜的台灣公司，理由是過去2年來半導體供應緊缺，但該公司獲利仍然創下歷史新高。

特斯拉漲2.47%，收在113.06美元，盤中一度重挫7.73%。繼數據顯示特斯拉中國製電動車去年12月的交車量跌至5個月新低後，特斯拉中國官網周五發布消息，其Model 3和Model Y所有車款在中國的售價最高調降13.5%。最新消息指出，除了在不到3個月內第二度調降在中國的售價之外，特斯拉亦調降在日本、南韓和澳洲的Model 3和Model Y價格。一名知情人士表示，這是為了刺激對其最大單一生產中心上海廠的電動車需求。

蘋果大漲漲3.68%，收在129.62美元。Wedbush Securities知名科技業分析師Dan Ives點名蘋果是其2023年的首選股，稱經濟正在放緩，但對蘋果產品的需求可望保持穩健。Ives將蘋果目標價從200美元調降至175美元，但仍給予其股票「優於大盤」的評級。花旗分析師Jim Suva日前維持給蘋果的175美元目標價不變，稱蘋果料將在2023年推出的備受期待的AR/VR裝置、轉向印度的分散生產策略，以及可能加快買回庫藏股與配息步伐等，都有利於今年蘋果的股價表現，他並表示，蘋果目前的估值對市場而言非常具吸引力。摩根士丹利表示，對長期投資人而言，蘋果的估值很具吸引力，其股價可望在介於115～120美元築底。

好市多（Costco Wholesale Corp）大漲7%，給消費必需品類股帶來提振，該會員制零售巨頭去年12月營收增長強勁。

百健（Biogen）漲2.8%，衛采（Eisai）在美掛牌股票收漲4%。美國食藥管理局（FDA）周五批准兩家藥廠合作開發的阿茲海默症藥物「Lecanemab」用於治療初期患者。

輝瑞漲2.5%，媒體報導稱該美國製藥大廠已經與中國政府展開協商，雙方尋求在1月22日達成協議，由輝瑞授權中國藥廠在中國生產與銷售新冠抗病毒口服藥Paxlovid的學名藥。

Bed Bath & Beyond Inc暴跌22%，路透社報導該家居用品零售商可能在未來幾周提出破產保護聲請。

★台股ADR

台積電ADR漲3.09%，收78.07美元，換算台股價格為479.54元。

聯電ADR漲6.22%，收7.00美元，換算台股價格為43元。

日月光ADR漲4.04%，收6.69美元，換算台股價格為102.73元。

中華電信ADR漲1.40%，收37.57美元，換算台股價格為115.38元。