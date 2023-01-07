巴西總統魯拉今天召開他在第三任政府的首次部長級會議，強調行政機關與國會保持良好關係的重要性，將與國會建立他政治生涯中最好的關係。

根據總統府高原宮，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）任命的所有37位部長都參加今天的會議。

魯拉在會議一開始就說，他的政府沒有單一的思想或哲學，不是由相同理念，而是由不同理念的人組成的政府。

魯拉說，許多部長是通過政治協定舉薦，因為他知道，一個政府擁有最好的專業人士，但沒有獲得國會多數支持也是沒有用的。

魯拉表示，將與國會建立其整個政治生涯中最好的關係，因為政府推動政策須依賴國會多數的支持，所以每位部長必須有耐心和謙虛地對待每一位參眾議員，不需要卑躬屈膝，只需要為巴西人民的利益建立短暫的聯盟即可。

魯拉說，他的政府將尊重差異，不挑不棄，不會在稱職的政治人士和稱職的專業人士之間故作區別，重要的是符合社會利益的需要。

魯拉說，每位部長都知道自己的責任，知道自己的義務是以最好的方式做正確的事情；所以做錯事的人只有一條路可走，這個人將以最禮貌的方式被邀請離開政府，如果犯罪情節嚴重，只能接受司法機關調查。

魯拉政府在執政第一週就已經面臨涉及觀光部長卡內洛（Daniela Carneiro）的爭議事件，社群媒體上流傳卡內洛和普魯丹修（Juracy Alves Prudêncio）的合照。普魯丹修在2008年國會民兵真調會最後報告中被指控在里約熱內盧州佛羅明斯低窪地區（Baixada Fluminense）指揮民兵。

昨天，卡內洛在她的社群媒體刪除一支影片，內容是她獲得另一名也被指控在佛羅明斯低窪地區指揮民兵的男子帕涅茲（Márcio Pagniez）的選舉支持。帕涅茲被控在該地區領導民兵和謀殺，2019年被預防性羈押。

總統府文官廳長（職權相當於內政部長）柯斯塔（Rui Costa）4日接受巴西媒體訪問說，到目前為止沒有關於此案的具體實質性內容可以在政府中造成任何不適。（編輯：馮昭）1120107