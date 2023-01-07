今1月7日，也是農曆12月16日，傳統習俗「尾牙」的日子。不少民眾會選在今天拜土地公（福德正神），祈求生意興隆發大財。專家提醒，有9個拜土地公的最佳時辰，準備好供品誠心祈求，可望一整年得到五路財神所帶來的好運。

土地公是地方守護神，台灣人會在每年農曆12月16日拜土地公；民間公司行號及店家，也都會選這一天設宴，答謝員工一整年辛勞。

豊寓島嶼風水顧問高宏寓表示，土地公可保佑生意興隆，無論從事業務相關、開店做生意、網路直播主、電商平台、門市專櫃銷售、外銷貿易商及企業主等，都可以在1月6日的「天赦日」後，緊接著提前祝壽。

拜土地公的最佳時辰：

23：10-00：50｜05：10-06：50｜07：10-07：50｜09：10-10：30｜11：10-12：30｜15：10-16：00｜17：10-18：00｜19：10-20：00｜21：10-22：50