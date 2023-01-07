台股2023年開盤第一周，開出好彩頭，在台積電(2330)及能源相關族群輪流表現，指數一周漲幅1.67％，集中市場總市值重回45兆元。
根據台灣證券交易所統計，本周發行量加權股價指數收盤為14,373.34點，較上周五(12月30日)的14,137.69點上漲235.65點，漲幅約為1.67％。產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲3.79％為最大，跌幅以觀光類指數下跌3.54％為最大，未含金融類指數上漲202.63點，漲幅約為1.67％，未含電子類指數上漲148.85點，漲幅約為0.87％，未含金融電子類指數上漲77.73點，漲幅約為0.55％。
集中交易市場總成交金額為6,444.93億元，全體上市股票成交金額為5,950.76億元，市場日平均成交金額為1,611.23億元，股票成交量週轉率為1.04％，股票日平均成交量週轉率為0.26％。
全體上市公司市場總值為45兆78.37億元，較12月30日市值44兆2,660.32億元增加7,418.05億元，增幅約為1.68％。
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