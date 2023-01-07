日本放送協會（NHK）報導，一架從東京成田機場飛往福岡的捷星（Jetstar）班機今天緊急降落中部國際機場，未傳出有人受傷。

NHK引述警方說法表示，班機緊急降落可能是炸彈威脅引起。

NHK報導，由於班機緊急降落，位於日本製造業中心愛知縣的中部國際機場（Chubu Centrair International Airport）目前暫停飛機起降。

NHK提到，這架班機有149名乘客訂位。

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