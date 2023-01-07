2022年全球富豪身家大縮水、排名大洗牌！據美國財經雜誌富比世統計，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）身家一年蒸發1,250億美元成最大「輸家」，美國多名科技大亨情況亦類似。至於本港富豪排名變化相對平穩，李嘉誠更因一原因「躺贏」重登首富之位。

據富比世報導，在全球股市波動、俄烏戰爭、利率急升等因素下，去年全球富翁身家合共蒸發近2兆美元，當中美國科技大亨最受重創，合計令美國富豪損失達6,600億美元。

2022年首度成為全球首富的馬斯克，身家一年蒸發1,250億美元，截至1月5日數據，其資產淨值已降至1,405億美元，不到一年已失首富之位。取而代之的是奢侈品品牌LVMH擁有者貝爾納‧阿爾諾（Bernard Arnault）家族，目前身家高達1920億美元。

至於2021年首富、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）身家亦大減850億美元，最新跌至富豪榜第五位。

香港方面，十大富豪排名變化相對平穩，不過2022年香港首富、寧德時代創辦人曾毓群因公司股價下跌而財富大減，將首富之位拱手相讓。長和系李嘉誠最新資產淨值即使較去年3月減少10億美元至338億美元，但仍能重登首富之位。