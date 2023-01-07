受到礦業股和能源股的激勵，歐股周五收在近7周新高；與此同時，美國就業的溫和成長，平息了市場對聯準會升息的緊張情緒。

周五泛歐Stoxx 600指數收漲5.09點或1.16%，為444.42點，達到下自5月以來最高水準。本周歐股累計上漲4.6%，為近9個月最佳表現。

礦業股上漲2.5%，領漲最多；在銅價走高之下，與中國業務相關較高的礦商紛紛上漲。此外在油價的推進下，能源股也上漲1.8%。

歐股在早盤交易時難以找到方向。隨後美國公布非農就業資料，在12月增加22.3萬人，低於預期，也低於前一個月；此外平均工資也增加0.3%，遜於預期。之後歐股走勢穩定，開始上漲。

TradeStation集團的市場情報副主管David Russell說：「今天對於看多者來說，是個天賜良機」。「聯準會最近擔心的是工資/物價螺旋式的上升，但這份報告卻顯示相反情況。我們目前可能正要軟著陸」。

德國11月零售銷售增加，延續了本周一系列經濟數據的利多行情，這些資料指出了一個較溫和的衰退，以及部分國家物價壓力的緩解。

利率敏感的科技股在當日上午下跌；但是當歐元區主要債券殖利率大幅下跌之後，收盤上漲1.8%。

瑞士的羅氏製藥上漲0.9%；該公司稍早表示，美國食品藥品管理局已優先審查其雙特異性抗體的Glofitamab藥物。

在執行長警告有更多電動車工廠將關閉之後，Stellantis集團下跌0.7%。

殼牌上漲1.7%，報2350英鎊；該油氣公司表示，儘管工廠停工導致產量大幅下降，但是第四季天然氣交易業務可能出現獲利大幅成長。