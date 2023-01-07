大腸直腸外科醫師陳威佑分享，一位患者大便出現鮮血3個月沒就醫檢查，直到最近出現胸悶、心悸、臉色蒼白、走路喘和眼冒金星的狀況才緊急送醫，檢查發現是第三級痔瘡，因為出血導致貧血發生。醫師警告，痔瘡久拖不治，可能導致出血太多，造成貧血，嚴重恐有生命危險。

大腸直腸外科醫師陳威佑近日在臉書上分享，一位48歲的患者因為暈眩而被家人送醫，患者主訴自己最近容易胸悶、心悸、臉色蒼白、走一小段路就會喘，而且很常出現眼冒金星的狀況，甚至連搭乘大眾運輸工具都會站不穩。

陳威佑指出，抽血發現患者的血紅素只剩一半，正常情況下的血紅素為14 gm/dL，而患者卻只有7 gm/dL以下。詢問才知，原來患者工作繁忙，經常要在多國往返，因此發現大便明顯有血的情況，也沒時間就醫，至今已拖了超過3個月。

陳威佑表示，患者其實就是得了痔瘡，一般痔瘡第三級或第四級，都會有出血的狀況發生，需要特別注意，而痔瘡是常見的疾病，長期久站或久坐的工作型態，便祕、肥胖、水分攝取不足或飲食習慣不佳都容易發作，而痔瘡雖不是惡性疾病，但輕忽而不治療，除了造成生活不便，還可能出現後遺症，或是有生命危險。

陳威佑說，罹患嚴重痔瘡，即便是排軟便也可能會出血；若排出較硬的糞便更有可能因摩擦增加破皮範圍，而成年人每天新製造約30毫升的血，痔瘡出血1次20至30毫升的案例很常見，經數月的流血加上紅血球自然凋亡，最後會演變成上述提到的患者那樣，血紅素驟減導致貧血，盡而引發頭暈、心悸、低血壓、胸悶、走路會喘、眼冒金星、眼前發黑或臉色蒼白的症狀，嚴重甚至會呼吸困難、意識昏迷，有生命危險。

陳威佑也說，痔瘡其實是很普遍的問題，輕症的時候可以先著手改變日常習慣，搭配軟膏藥使用，三級以上的痔瘡則建議要手術治療。提醒民眾若發現自己大便出現鮮血要快點去就醫。