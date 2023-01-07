因發聲明批評小甜甜私生活有狀況，導致宋逸民主理的藝起發光協會成為眾矢之的，既使宋逸民夫妻先前出面開記者會滅火，仍被外界指責不斷。資深媒體人「莎莉夫人」今(7日)稍早在臉書發文，認為事情只要不發生在自己身上，叫別人放下很簡單，她更意有所指這對「牧者夫妻」先前常開團賣東西、寫業配文，既然選了神職工作，又放不下繁華世界和想賺錢的心，看了讓人直搖頭。

莎莉夫人稍早表示，看了最近的新聞，更讓她相信人很難有同理心，因為事情只要不發生在自己身上，光動嘴就叫人應該要饒恕「真是太容易」，而且只要用饒恕二字道德綁架，就會替自己建立起聖人人設，還有固定的SOP勸說話語可以使用，第一步是「饒恕別人就是放過自己，這樣上帝的祝福才會臨到你！」，如果做不到就可以用第二句經典：「每個人心中都有不能說的秘密，就把饒恕他人當作一個秘密永藏心中。」

莎莉夫人發文。（圖／翻攝自莎莉夫人的工作生活札記臉書）

但莎莉夫人覺得其實世上有些人不值得被饒恕，原諒對方只會造成縱容，好讓他人繼續軟土深掘，她支持應該設立一道紅線，若別人越界就該適時反擊警告，免得被過度傷害，而這點不僅用在私人交友關係上，職場中也適用，「與其不斷委屈自己、討好他人，還不如做個難搞的人，當我變得難搞時，我發現我的日子順遂多了、鳥事變少了。」

莎莉夫人回憶先前常看到這對牧者夫妻在臉書上賣東西，算是台灣基督徒中罕見的現象，「既然選擇神職工作，就該放棄愛瑪門（意指財富和貪婪）的心。放不下這繁華世界、戀慕金錢堆砌的豪宅氣派生活，就不要當牧師，好好當個商人或演藝人員」，更指牧者平時在教會教大家要相愛、忍怒，但只要有人不順他的意，牧者就會變臉趕人，令莎莉夫人虧：「雙面人，很累」，更說比起小甜甜，牧者夫妻的私生活才算是「有極大狀況」。

見此，其他網友回應：「宗教信仰是教化自己的，不是反求諸人」、「牧者也是人，當然也會犯錯。他們錯在以神的代言人自居，越過人際間該有的界線，而沒有尊重他人意願」、「沒被打過的人會說那已經過去了，過去的事就要忘記，連道歉都免了」、「人心是最難控制的，若不能以德服人只靠情勒終究會眾叛親離」。

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