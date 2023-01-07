台中大里區民宅發生一家5死火災，台中市市長盧秀燕接獲報後，立即趕赴現場關心救災情形，並至大里仁愛醫院關心。 （台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里區東南路一處住宅昨（6）日凌晨3時傳出火警，造成一家三代8口5人死亡；其中住在1樓的66歲陳姓屋主成功逃生，自稱「取酒引火驅蛇」不慎釀災，警方將陳姓屋主帶返所偵訊。此事引發社會譁然，大批網友大罵縱火者殘害無辜者不可輕縱、對罹難者表達深切不捨，卻有人藉機點名要台中市市長盧秀燕負責甚至下台，反遭網友噓爆，痛批這些政治狂熱者不該消費社會悲劇。

台中市大里區東南路1住宅6日凌晨3時傳出火警，當時66歲陳姓屋主1家3代6人在家，起火後陳姓屋主因住在1樓幸運逃生，陳家大兒子則因前日晚間出門送貨、女婿出差國外而逃過死劫，其餘包含62歲屋主妻子、38歲長女、32歲次子、11歲曹姓長孫及7個月大曾姓外孫皆傷重送醫不治。

陳姓屋主逃生後，向警消稱「取酒引火驅蛇」不慎釀災，後警方將陳姓屋主帶至霧峰警分局成功派出所偵訊，訊後陳姓屋主被列為嫌疑人。據了解，陳姓屋主被救出後說詞反覆，稱認為妻子帶蛇回家，才用打火機點燃用洗腎用的「止血帶」，並甩至2公尺的垃圾桶，認為垃圾桶起火可以趁機驅蛇，當他發現火勢逐漸變大，才趕緊趴到地面一路往外爬。

此事掀起巨大討論，網友湧入PTT論壇與相關新聞連結留言：「精神異常，自己卻懂得逃」、「精神異常已成台灣的『殺人許可證』」、「縱火就縱火，不要合理化殺人好嗎」、「希望台灣法律硬起來，不要輕縱這種殘害無辜的人」；但卻有人高喊「盧秀燕要不要負責」、「媽媽市長下台」，遭不少網友反嗆：「果然又有智障出來喊媽媽市長呢？」「請問這關市長什麼事？」「再好的市長遇到瘋子也沒輒」、「請政治狂熱者不要消費社會悲劇」、「你們這些被政治蒙蔽良心的人，才是最冷血的」、「心中只有政治，可恥」。