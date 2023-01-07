桃園一名有多項毒品前科的男子104年夏季時，某日睡覺因不滿1歲半女兒哭鬧，他被吵之下竟暴怒拿香菸燙女兒左手背，造成女童手背上有圓型燒燙傷，女童事後說「有痛痛，我很小」，男子一審遭判刑4個月，檢方認為女童已有創傷後壓力症狀，聽見父親就會驚恐，經上訴後法官改判6個月。

判決書指出，女童證稱左手手背是父親抽煙燙的「有痛痛，我很小」，說後來父親說是不小心燙到的，當下沒有道歉；心理諮商師稱女童在遊療過程中，情緒起伏很大，提到爸爸時就會出現生氣、驚恐反應，桃園地方法院一審判父親4個月徒刑，可易科罰金。

案經檢方上訴，檢方認為女童在案發時年僅1歲半，女童在106年3月受保護安置，仍能見到遭燒燙傷結痂的疤痕，可見傷害不輕，且女童後來經保護安置後出現許多情緒及行為困擾，有創傷後壓力症狀，而該父親在偵審程序均否認犯案、態度惡劣，檢方認為原審判刑度尚嫌過輕。

法官認為男子身為父親，本當悉心呵護、教養女兒，卻僅因女兒哭鬧而不悅，竟持香菸燙傷左手掌，數年後仍留有傷疤，造成女兒身體、心靈造成莫大傷害，衡量男子有多次毒品前科，學歷為國中畢業、無業，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑6月，可易科罰金；仍可上訴。

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