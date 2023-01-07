儘管疫情已近爆炸式增長，但大陸仍一再拒絕接受美國提供的疫苗。美國之音引述彭博新聞社6日報導說，由於擔心出現新的變異毒株及其對經濟的衝擊，甚至導致全球疫情大流行捲土重來，美國已反覆通過各種管道提出向中國提供mRNA疫苗等援助，但是中國一直不願接受。彭博的報導顯示，美國試圖說服大陸的力度超過了以往所瞭解的程度。

自上個月放寬新冠防疫管制以來，大陸的感染病例突然間大幅上升，引發了有關潛在的人道危機、以及是否會催生新的、傳染性和致病力更強的毒株等一系列擔憂。

報導援引知情人士的消息說，美國最近幾周加大說服大陸的努力，其中一位人士表示，雙方繼續通過衛生管道進行對話，然而大陸官員每次都堅定回應說，局勢完全在控制之下，不需要援助。

為了避免大陸在接受外援方面的政治敏感性，報導援引不願透露姓名的數名美國官員提供的消息說，美國官員甚至還提出了以間接的方式供應疫苗，但有關官員沒有提供更多細節。

「我們已經向中國提供了新冠疫苗。」美國國務院發言人普萊斯當地時間周五說。「他們公開表示他們很感激這個提議，但他們現在不需要。當然，我們會繼續與他們討論這個問題。」

美國和德國的疫苗目前被公認為全球最好的新冠疫苗，世界上大多數國家能夠在疫情大流行期間大幅降低感染和死亡率、盡快恢復正常，除了群體免疫力強外，在很大程度上得益於西方國家先進的疫苗，其中包括已被數十個國家接受的突破性mRNA技術生產的疫苗，但大陸一直以國產疫苗「可以滿足需求」為由婉言相拒。

大陸6日再次表示，自身的疫苗和醫療物資總體供應充足，疫情形勢可控。外交部發言人毛寧在回答有關美國表示願向大陸提供疫苗等先進技術和其他幫助的問題時說，目前大陸已經有13款疫苗獲批附條件上市或獲准緊急使用，能夠滿足「應接盡接」的需要。

去年12月11日，負責亞太事務的美國助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)和白宮國家安全委員會主管大陸和台灣事務的高級主任勞拉·羅森伯格(Laura Rosenberger)在河北廊坊與陸副外長謝峰舉行會晤。這次會晤被普遍認為是為國務卿布林肯訪華做準備，但彭博的報導說，兩位美國官員在這次訪問中還提出了向陸提供疫苗的建議。此外，美國還通過公共衛生官員和中介機構等管道向中國提出類似請求。

除美國外，德國也已表示願意向大陸提供援助。德國的BioNTech公司過去兩年多來一直努力爭取獲得在大陸銷售其採用mRNA技術生產的疫苗，而大陸到目前為止一直未批准使用該技術的疫苗。德國總理蕭茲去年11月訪問大陸時在北京表示，大陸已經承諾將加快德國BioNTech公司生產的新冠疫苗的審批程序。

德國駐華大使傅融（Patricia Flor）上個月底在一則推文中說，蕭茲與習近平的會晤為在華德國公民使用BioNTech疫苗以及在德中國公民使用Sinovac疫苗進行接種鋪平了道路。她說，雙方「在商討最後的細節問題，以便未來幾周內即可提供第一針。」

大陸雖然拒絕接受疫苗，但也有跡象顯示，陸似乎並非完全拒絕美國的抗病毒技術。莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）的疫苗雖然遭拒，但是卻批准了輝瑞的抗病毒藥物奈瑪特韋／利托那韋片（Paxlovid）。

路透周五報導說，消息人士透露，大陸正在與輝瑞進行談判，以獲得許可，在大陸生產和分銷這家總部位於紐約的跨國制藥公司生產的新冠特效藥Paxlovid。報導說，一位知情人士稱，自上月底以來，大陸的醫療產品監管機構——國家藥品監督管理局就一直在主導與輝瑞的談判，希望在農曆新年前敲定許可交易的條款。