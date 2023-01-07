總統蔡英文「論文門」案，媒體人彭文正對總統蔡英文提起確認博士論文不存在之訴，台北地院去年辯論終結時，彭的委任律師張靜當庭狂拍桌並罵承審法官張詠惠「混蛋」等情事，北院向台北地檢署告發張靜涉嫌侮辱公務員罪。北檢已接獲北院政風室移送資料，最快下周完成分案程序，指派檢察官偵辦。

彭文正質疑總統蔡英文學歷，向北院提起確認蔡英文博士論文不存在之訴，一審判決駁回，高院發回更審，仍由法官張詠惠審理。台北地院更一審去年12月23日判決駁回，全案可上訴。

不過，去年11月30日，北院言詞辯論終結後，彭的律師張靜當庭狂拍桌並罵法官「混蛋」，北院政風室調查後，認為張靜涉嫌《刑法》侮辱公務員罪，向台北地檢署告發。

另北院認為張靜行為，已違反《律師倫理規範》、《律師法》，函請台東地檢署、台東律師公會、全國律師聯合會將張移付律師懲戒委員會處理。

據了解，北檢是在去年底接獲北院的告發資料，但因年底暫停分案，因此本案尚未完成分案，預料最快下周就會分「他字案」，分案給檢察官調查。