消息面：

1.美國白宮經濟顧問Heather Boushey表示，暫時沒有數據顯示美國經濟將陷入衰退，他相信美國經濟可以實現軟著陸。

2.《路透》援引消息人士報導，中國政府與美國製藥大廠輝瑞已經展開協商，尋求由輝瑞授權中國藥廠在中國生產和銷售其新冠抗病毒口服藥物Paxlovid的學名藥。消息來源表示，中國藥監局擬趕在1月22日農曆新年前與輝瑞達成授權協議，並已指示中國藥廠準備向監管部門提出生產申請。另有消息指出，因計畫將Paxlovid納入醫保，北京當局亦尋求輝瑞降低該藥品價格。報導指出，輝瑞去年12月同意向中國出口Paxlovid，但中國大解封後的染疫海嘯使這款口服藥供不應求。輝瑞發言人對此表示，公司正積極與中國政府及所有相關者合作，以確保Paxlovid在中國的供應充足。

3.美國勞工部公布，2022年12月非農就業增加22.3萬人，超出市場預估的20萬人，但增長幅度創下2020年12月以來新低。12月失業率為3.5%，低於11月的3.6%和市場預期的3.7%，並追平2022年7月與9月所創下的自2020年2月以來新低。12月勞動參與率從11月的62.2%略升至62.3%。民營企業勞工12月平均時薪年增4.6%、月增0.3%，低於11月的年增4.8%、月增0.4%，亦低於市場預估的年增5.0%、月增0.4%。

4.美國供應管理協會（ISM）公布，因需求減弱，美國2022年12月服務業指數跌至49.6，遠不及市場預估的55，並為逾2年半來首見萎縮（跌破榮枯線50），進一步顯示通膨正在放緩。

5.美國去年11月耐久財訂單經修正後為月減2.1%，與前值一致。排除國防項目的耐久財訂單下修至月減2.7%，排除運輸項目的耐久財訂單下修至月增0.1%。排除飛機的非國防資本財訂單下修至月增0.1%。美國11月工廠訂單減少1.8%，超出市場預期的減少0.8%。排除運輸項目的工廠訂單月減0.8%。

6.周五美元指數尾盤重挫1.09%，報103.9，創下3周以來最大跌幅。美國10年期指標公債殖利率一度大跌17.1個基點，報3.551%，對利率敏感的2年期債息暴跌20.8個基點，最新發布的經濟數據使聯準會將放緩升息步伐的預期升高。

7.周五紐約期油小漲10美分或0.13%，收在每桶73.77美元，終止連續兩天的跌勢。倫敦布蘭特期油收跌12美分或0.15%，收在每桶78.57美元，連跌第3天。本周兩款期油合約均跌逾8%，創下一個月來周線最大跌幅，亦創下2016年以來同期（新年首周）最大跌幅。

8.聯準會可望放緩升息力道，受美元和美國債息大跌激勵，周五紐約期金勁揚29.1美元或1.6%，報每盎司1869.7美元，本周收漲2.4%。