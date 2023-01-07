中磊(5388)受惠網通設備升級需求大量湧現，包括去年12月、去年第四季以及2022年全年營收均創新高，展望2023年，中磊對於營運人展現高度信心，預估成長可期。

中磊去年12月營收為67.4億元，年成長34%，月成長20%，單月營收創公司歷史新高紀錄；累計去年第四季營收達183.9億元，創單季營收新高紀錄，年增加39%、季成長率1%。累計2022年全年營收達645.5億元，相較前一年營收439億元，營收年成長率達47%。公司單月、單季及全年營收，皆創歷年新高紀錄。

中磊受惠於全球積極投入數位基礎建設，5G通訊、遠端監控、雲端運算等前瞻技術蓬勃發展，網通設備升級需求大量湧現。中磊掌握新世代通訊核心技術，包括超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品，積極回應市場暢旺需求。

中磊深耕電信寬頻領域，除原有北美、歐洲及亞太地區等主力市場外，近年在東南亞、印度、拉丁美洲等新興市場拓展有成，電信設備市占率持續提升。中磊深化全球產能布局，提供彈性且多元的製造據點，有效滿足客戶需求。展望2023年，中磊對整體營運表現深具信心，透過與全球電信客戶深度合作，積極擴大電信直效行銷業務，營運成長可期。